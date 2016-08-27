

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 97 kişiden 36'sı tutuklandı.







Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin Okandan ile kentte tanınmış birçok iş adamının da bulunduğu 97 zanlıdan dün adliyeye sevk edilen 45'i daha mahkemeye çıkarıldı.