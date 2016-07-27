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fetö'nün darbe girişimi

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 60 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 14:04
Puan Ver : Fetö'nün Darbe Girişimi(5/10)5


Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 60 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimiyle ilgili başlattığı soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken açığa alınan 110 polisten 60'ı hakkında gözaltı kararı verildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde haklarında gözaltı kararı verilen polislerin yakalanmasına ilişkin eş zamanlı operasyon başlatıldı.








Etiketler: Fetö  Nün  Darbe  Girişimi    haber

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