FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ
Gözaltına alınanların emniyet binasına getirilmesi - FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili İzmir'de sürdürülen operasyonda Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız gözaltına alındı
Gözaltına alınanların emniyet binasına getirilmesi - FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili İzmir'de sürdürülen operasyonda Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız gözaltına alındı Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili İzmir'de sürdürülen operasyonda, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız gözaltına alındı.
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