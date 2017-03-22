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fetö'nün colorado imamı her şeyi anlattı

FETÖ'NÜN COLORADO İMAMI HER ŞEYİ ANLATTI

FETÖ'nün Colorado imamı Hasan Polat, Ahmet Kurucan'ın 17-25 Aralık'tan sonra bütün illeri gezerek terörist başı Gülen'in mesajlarını tabana ulaştırdığını anlattı.

Tarih : 22 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : Fetö'nün Colorado İmamı Her Şeyi Anlattı(8/10)8


15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde örgüte dair birçok itirafta bulunan Colorado imamı Hasan Polat'ın detaylı ifadesi yer aldı. Akşam'ın haberine göre, FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in verdiği mesajları ilgili kurumlar aktardığını anlatan Polat 1994 yılında Gülen'in Türkiye'de bulunduğu sırada FEM Dershanesi binasının 5. katında dini sohbet ve vaaz adı altındaki kayda alınan konuşmalarının kriptoloji sorumluğunu yaptığını belirtti.



 



 



kaynak:sabah








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