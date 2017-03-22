

15 Temmuz darbe girişimi iddianamesinde örgüte dair birçok itirafta bulunan Colorado imamı Hasan Polat'ın detaylı ifadesi yer aldı. Akşam'ın haberine göre, FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in verdiği mesajları ilgili kurumlar aktardığını anlatan Polat 1994 yılında Gülen'in Türkiye'de bulunduğu sırada FEM Dershanesi binasının 5. katında dini sohbet ve vaaz adı altındaki kayda alınan konuşmalarının kriptoloji sorumluğunu yaptığını belirtti.















kaynak:sabah