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fetö'nün brüksel'de tuskon oyunu

FETÖ'NÜN BRÜKSEL'DE TUSKON OYUNU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON), Brüksel'de Türkiye aleyhine çalışmalara devam edebilmek için kapatılmadan önce Aralık 2015'te TUSKON EU adıyla Belçika derneği olarak yeniden örgütlendiği ortaya çıktı.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 16:20
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TUSKON EU'nun kuruluş belgesine göre, yönetimde Serdar Yeşilyurt, Muhammet Yılmaz ve Ebubekir Işık yer alıyor. 8 Aralık 2015'te kar amacı gütmeyen kuruluş olarak resmileşen TUSKON EU'nun ilk adresi, Brüksel'in dışındaki bir ev olarak görülüyor. 25 Nisan 2016'da AB kurumları yakınlarındaki yeni adresine taşınan TUSKON EU adına Avrupa Parlamentosuna (AP) üç kişi akredite edildi.



TUSKON YÖNETİCİSİ YÜZÜNÜ KAPATTI



Bu isimlerden TUSKON yöneticisi Serdar Yeşilyurt, FETÖ'nün başarısız darbe girişimiyle ilgili AP Dış İlişkiler Komitesinin olağanüstü oturumuna katılırken, görüntülendiğini anlayınca yüzünü kapatma ihtiyacı hissetti. Yeşilyurt, gazeteciler ve elçilik çalışanları dışında oturuma katılan tek Türk oldu.








Etiketler: Fetö  Nün  Brüksel  De  Tuskon  Oyunu    haber

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