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FETÖ'NÜN BOĞAZİÇİ EYALETLER İMAMLARINA OPERASYON:18 GÖZALTI


FETÖ'NÜN BOĞAZİÇİ EYALETLER İMAMLARINA OPERASYON:18 GÖZALTI
Tarih : 26 Eylül 2016, 12:31
Puan Ver : Fetö'nün Boğaziçi Eyaletler İmamlarına Operasyon:18 Gözaltı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün Boğaziçi Eyaletler İmamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde FETÖ'nün simgesi 1 dolarlar ve Fethullah Gülen'in kitapları ele geçirildi. Örgütün İstanbul'u dört ayrı eyalete ayırdığı belirlendi.








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