FETÖ'NÜN BOĞAZİÇİ EYALETLER İMAMLARINA OPERASYON:18 GÖZALTI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Boğaziçi Eyaletler İmamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde FETÖ'nün simgesi 1 dolarlar ve Fethullah Gülen'in kitapları ele geçirildi. Örgütün İstanbul'u dört ayrı eyalete ayırdığı belirlendi.
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