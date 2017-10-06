FETÖ'NÜN AZERBAYCAN'DAKİ KİLİT İSMİ TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI
FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen şüpheli, Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen F.Y. yakalandı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ'ye karşı savaş açan ve örgüt üyeleri için güvenli bir ülke olmaktan çıkan Azerbaycan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen F.Y. isimli zanlı, sınırda yakalandı.
ÖRGÜTTEKİ ROLÜ ÖNEMLİ
Hakkında yakalama kararı bulunan zanlının, örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen F.Y. emniyete götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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