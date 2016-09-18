

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukat ünitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şenel S. ve eşi F.S. yaklaşık 10 gün sonra adli makamlara sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı tarafından gece saatlerinde ifadesi alınan karı-koca tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Avukatların imamı olduğu değerlendirilen Şenel S. ile KPSS şüphelisi eşi F.S. mahkemece tutuklandı. Şahıslar polis otosuna bindirilerek Çamlıbel T Tipi Cezaevine götürüldü.