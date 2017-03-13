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FETÖ'NÜN ADLİ TIP YAPILANMASINA DAVA AÇILDI


FETÖ'NÜN ADLİ TIP YAPILANMASINA DAVA AÇILDI
Tarih : 13 Mart 2017, 16:04
Puan Ver : Fetö'nün Adli Tıp Yapılanmasına Dava Açıldı(5/10)4


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Özgür Metin tarafından, örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.



 Soruşturma sonucunda hazırlanan 161 sayfalık iddianamede, 37'si  tutuklu 3'i firari 52 şüpheli yer aldı. İddianamede, 12 şüphelinin adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yanı sıra örgütün eylemleri ve kurumlardaki  yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden ele geçirilen dokümanlar  sıralandı.



Şüphelilerden 40'ının örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğu kaydedilen iddianamede, ByLock programına ilişkin bilgilere de yer  verildi. İddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak''  suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



 



kaynak:milliyet






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