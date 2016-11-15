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fetö'nün 57 imamı tutuklandı

FETÖ'NÜN 57 İMAMI TUTUKLANDI

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen ve örgütün 'imamı' oldukları belirtilen 72 kişiden 57'si tutuklanırken, 15 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tarih : 15 Kasım 2016, 14:57
Puan Ver : Fetö'nün 57 İmamı Tutuklandı(10/10)7


İzmir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen ve örgütün 'imamı' oldukları belirtilen 72 kişiden 57'si tutuklanırken, 15 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 25 Ekim'de, İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İzmir merkezli 13 ilde örgütün idari ve 'ışık evleri' yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 121 kişiden 76'sı gözaltına alındı, 7 kişinin daha önceki operasyonlar kapsamında tutuklandığı, 13 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Fetö  Nün  57  İmamı  Tutuklandı    haber

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