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fetö'nün 52 'mahrem ımamı' tutuklandı

FETÖ'NÜN 52 'MAHREM IMAMI' TUTUKLANDI

Bursa ve Aydın'da FETÖ'nün 'mahrem imam'ları olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 52 kişi tutuklandı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:11
Puan Ver : Fetö'nün 52 'mahrem Imamı' Tutuklandı(10/10)8


Bursa ve Aydın'da FETÖ'nün 'mahrem imam'ları olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 52 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, Bursa'da örgütün mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 54 zanlıdan 35 'i sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan 35 zanlıdan 28'i tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Bursa ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el konuldu.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulaması tamamlanan 54 zanlıdan 35'i sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 35 zanlıdan 28'i tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 31 kişinin sorgulamasına devam ediliyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fetö  Nün  52    Mahrem  Imamı    Tutuklandı    haber

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