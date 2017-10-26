MEB, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da iki, Hatay ve İzmir'de birer olmak üzere dört okulu kapattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da 2, Hatay ve İzmir'de birer olmak üzere 4 okul kapatıldı. İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Özel Umut Temel Lisesindeki öğrenciler başka okullara yerleştirilecek.

MEB 4 OKULU KAPATTI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatı tespit edilen okullara yönelik kapatma kararı verildi.

Buna göre, Özel Ankara Bahar İlkokulu, Özel Ankara Bahar Ortaokulu, Hatay Özel Morbir Anaokulu ve İzmir Özel Bornova Umut Temel Lisesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı.

SINAVDA ALDIKLARI PUANA GÖRE DEVLET OKULUNA YERLEŞTİRİLECEKLER

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan lisedeki öğrencilerin başka bir okula yerleştirilmesini sağlamak için Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde nakil komisyonu kurulduğunu söyledi.

Kapatılan okuldaki öğrencilerin bu komisyona başvurması gerektiğini ifade eden Yahşi, "Öğrenciler, temel eğitimden ortaöğretime geçerken girdikleri sınavda aldıkları puana göre devlet okullarına yerleştirecek. Hiçbir öğrenci mağdur olmayacak." dedi

Kaynak: haberinburada