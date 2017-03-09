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fetö'nün 22 ablası gözaltına alındı

FETÖ'NÜN 22 ABLASI GÖZALTINA ALINDI

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Mart 2017, 17:29
Puan Ver : Fetö'nün 22 Ablası Gözaltına Alındı(7/10)8


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 22'si gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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