

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.







Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 22'si gözaltına alındı.







kaynak:sabah