FETÖ'NÜN 22 ABLASI GÖZALTINA ALINDI
FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 42 kişiden 22'si gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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