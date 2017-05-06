FETÖ'NÜN 2 MAHREM İMAMI TUTUKLANDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün 'Mahrem İmamları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta içinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün mahrem imamları oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördü adli makamlara çıkarıldı.
Aralarında bir ev kadını ve meslekten ihraç edilmiş üç öğretmenin bulunduğu şüphelilerden E.D. ve B.A. tutuklanırken, A.A. ve ev hanımı N.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar