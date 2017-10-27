FETÖ'NÜN 12 YAYIN KURULUŞU SATIŞA ÇIKARILDI! 19 BİN LİRA VEREN TARAF'I ALACAK
TMSF, FETÖ kumpaslarının en büyük silahşörlerinden olan Taraf Gazetesi dahil 12 medya kuruluşunu satışa çıkardı. Taraf için belirlenen bedel ise 19 bin lira.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ'cülere ait el konulan 12 medya kuruluşunun varlıklarını 1 milyon 146 bin 417 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkardı. FETÖ kumpaslarının en büyük silahşörlüğünü yapan Taraf Gazetesi'nin bedeli ise 19 bin lira olarak belirlendi.
MEDYA KURULUŞLARI SATIŞA ÇIKARILDI
TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Adana Medya Gazetesi, Art TV ve Art Radyo, Haber Radyo Ege, Herkül Fm, Htv Hayat TV, Kanal 24 TV, Nazar Gazetesi, Özgür Gündem Gazetesi, Özgür Radyo, Taraf Gazetesi, Uşak Rd Klas ve Yeni Emek Gazetesi'nin değerleme ve satışı için Fona devredilen yayın hakkı/lisans, makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa çıkarıldı.
17 KASIM SON TARİH
Söz konusu varlıklar, 17 Kasım mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında açık artırma yapılacak.
Kuruluşların satışa çıkan yayın hakkı/lisans, makine, teçhizat ve demirbaşlarının muhammen bedelleri şöyle: (KDV dahil TL)
İşte 12 kuruluşun satış bedelleri:Logo-Şehir Lisans Makine, Teçhizat Bedeli Demirbaşlar Toplam Muhammen Bedel 1 Adana Medya Gazetesi-Adana 16.745 16.745 2 Art Tv ve Art Radyo-Uşak 100.000 (R3, T3) 15.575 4.000 119.575 3 Haber Radyo Ege-İstanbul 100.000 (Karasal Bölgesel Radyo R2) 100.000 4 Herkül Fm-İzmir 50.000 (Karasal Yerel Radyo R3) 1.085 3.941 55.026 5 Htv Hayat Tv-İstanbul 250.000 (UTV) 39.570 289.570 6 Kanal 24-Erzincan 300.000 (UTV) 21.470 321.470 7 Nazar Gazetesi-Nazilli 5.950 276 6.226 8 Özgür Gündem Gazetesi-İstanbul 23.920 23.920 9 Özgür Radyo-İstanbul 4.200 2.051 6.251 10 Taraf Gazetesi-İstanbul 18.256 991 19.247 11 Uşak Rd Klas-Uşak 50.000 (R3) 8.740 4.550 63.290 12 Yeni Emek-Tekirdağ 54.634 70.463 125.097 TOPLAM 850.000 193.400 103.017 1.146.417
Kaynak: haberinburada
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