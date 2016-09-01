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fetö'nün 12 milyar liralık mal varlığına el kondu

FETÖ'NÜN 12 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ'ye ait 12 milyar lira değerinde 5 bin 745 taşınmaza el konuldu" dedi.

Tarih : 01 Eylül 2016, 12:13
Puan Ver : Fetö'nün 12 Milyar Liralık Mal Varlığına El Kondu(7/10)4


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin açıklamalarının satır başları şöyle:



"(FETÖ'nün taşınmazları) Hazineye 2 bin 514 adet taşınmaz devredilmiş. Vakıflar tarafına devredilen var. Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen taşınmaz adedi de 2 bin 83. Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmadığı halde özel bir gayretle arkadaşlarımızın kaçırmasını engelledikleri taşınmaz sayısı da bin 148 adet. Bütün bunların değeri kabaca, Maliye hazinesine devredilen taşınmazların 8,3 milyar lira, vakıflara devredilen 2,7 milyar lira, özel gayretle tespit edilenler 1 milyar liraya yakın. Toplamda 12 milyar liraya yakın bir mal varlığı şu anda hazine adına, devlet adına, millet adına kayda girmiş gözüküyor.








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