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fetö'den yakalanan şüphelinin kardeşi pkk lı terörist...

FETÖ'DEN YAKALANAN ŞÜPHELİNİN KARDEŞİ PKK LI TERÖRİST...

Edirne'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ‘ByLock'u kullandığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:48
Puan Ver : Fetö'den Yakalanan Şüphelinin Kardeşi Pkk Lı Terörist...(10/10)12


Edirne'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen ayrıca örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şahıslar yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan öğretim görevlisinin 2016 yılında Ankara Kızılay'da meydana gelen canlı bomba saldırısının kilit ismi PKK'lı terörist Vahit Ayçil'in ablası olduğu ortaya çıktı.



Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerince 12 Şubat 2017 Pazar günü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve mesleklerinden ihraç edilen, aralarında bakanlık denetmeni, doktor, öğretim görevlisi ve öğretmenin bulunduğu şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında bulunan Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan V.K. ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli öğretmen B.K.'nın, 2016 yılında Ankara Kızılay Meydanı'nda meydana gelen bombalı saldırının kilit ismi olan ve firari durumda bulunan terörist Vahit Ayçil'in öz ablası ve eniştesi olduğu ortaya çıktı. Öğretim görevlisi V.K.'nin Edirne İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde kardeşinin PKK'lı terörist Vahit Ayçil olduğunu ancak kardeşi ile uzun zamandır görüşmediğini söylediği ileri sürüldü.



 



kaynak:haberler








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