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FETÖ'DEN TUTUKLU UĞUR DERİN DONDURUCU'NUN SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ


FETÖ'DEN TUTUKLU UĞUR DERİN DONDURUCU'NUN SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 29 Kasım 2016, 17:24
Puan Ver : Fetö'den Tutuklu Uğur Derin Dondurucu'nun Sahibi Hayatını Kaybetti(5/10)3


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da Nazilli'de tutuklanan Uğur Derin Dondurucu'nun sahiplerinden Ünal Takmaklı (77) bulunduğu Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bugün kalp krizi geçirdi.



Cezaevi tarafından acilen Menemen Devlet Hastanesi'ne getirilen Takmaklı'nın duran kalbi burada çalıştırıldı. Ancak daha önceden geçirdiği başka rahatsızlıkları da bulunan Takmaklı, hayatını kaybetti.



 



kaynak:sözcü








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