FETÖ'DEN TUTUKLU ESKİ KORGENERAL ABDULLAH BARUTÇU TAHLİYE EDİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) komutanlarının yargılandığı davada, sanık eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun tahliye edilmesine karar verildi.
EDOK OKULLARI ESKİ KOMUTANIYDI
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil, EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu ile tutuksuz sanıklar eski EDOK Muharebe Geliştirme Daire Başkanı emekli tuğgeneral Mehmet Topçu ve EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı eski binbaşı Ersal Duman hazır bulundu.
ASKERİ CASUSLUK KUMPAS DAVASINDAN TUTUKLANDI
İzmir'de görülen "Askeri casusluk kumpas davasından" tutuklu sanık EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.
TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU
Buna göre heyet, sanık eski korgeneral Barutcu'nun, "suçun vasfı ve mahiyeti", "delillerin sanık lehine değişme ihtimalinin bulunması" ve "tutuklu kaldığı süre" göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Koçyiğit'in aynı suçlamalarla yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak, davanın birleştirilmesinin talep edilmesini kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti, sanıkların cep telefonlarının HTS kayıtlarıyla internet trafiğine ilişkin ilgili kurumlardan bilgi istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: haberinburada
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