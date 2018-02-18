FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞLARDI! BOYDAK AİLESİ İÇİN KARAR VERİLDİ
Kayseri'de 2 gün önce FETÖ'den gözaltına alınan Boydak ailesinden 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 gün önce gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan Sema, Ayşe ve Merve Boydak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TMSF TARAFINDAN MALLARINA EL KONULMUŞTU
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BOYDAK AİLESİNDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri, İstanbul ve Ankara'da, 2 gün önce düzenlenen operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) sorgulanan şüphelilerden Sema, Ayşe ve Merve Boydak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sami, İbrahim, Yusuf ile Mehmet Emin Boydak'ın ise ifade işlemlerine devam edildiği, sorgularının ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fetullah Gülen'in çağrısıyla Asya Katılım Bankası'nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.
YÖNETİM KURULU TUTUKLU YARGILANIYOR
Öte yandan kayyum heyeti tarafından yönetilen İstikbal, Bellona, Mondi gibi mobilya markalarının yer aldığı; Boyteks, Boydak Enerji gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Boydak Holding'in Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, CEO'su Memduh Boydak yönetim kurulu eski üyesi Şükrü Boydak ile eşi Aliye Boydak, soruşturma kapsamında tutuklu yargılanıyor.
Kaynak: haberinburada
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