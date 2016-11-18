

Kendisi ve ailesine yönelik eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Kadir Topbaş 'Benim ailemle ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargıya intikal etmiş konularda hassasiyet gösterip, bağımsız yargıya saygı göstermek lazım. 'Burada konuşarak yargıyı etkilemek mi istiyorsunuz' diye sorarlar insana. Yargı mı etkilensin diye sordu.







İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) bütçe görüşmelerinde meclis üyelerine seslenen İBB Başkanı Kadir Topbaş, İBB'nin 2017 bütçesini sundu. Prosedür gereği CHP ve AK Parti grubu temsilcileri de bütçeye katkıda bulunmak ve eleştirilerini sunmak üzere söz aldı. Bütçeye yönelik eleştirilerini sıralayan CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı'nın Kadir Topbaş'ın FETÖ soruşturması nedeniyle tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki sözleri tartışma yarattı.



CHP'li üye, Topbaş'a damadı ile ilgili iddiaları sordu







CHP Grubu adına söz alan Tarık Balyalı, "Bir belediye başkanı düşünün, elindeki imkanları kullanarak damadının yapmış olduğu inşaatlara fazladan imar hakkı vererek haksız bir rant yaratacak ve daha sonra kendisi de şirketleri aracılığıyla bu ranttan payını alacak. Ne düşünürsünüz? Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan damadına sağladığı inşaat rantı ve oradan şirketi aracılığıyla aldığı 5 tane gayrimenkul bu mecliste konuşuldu, soru önergesi verildi, basında yer aldı ancak Sayın Başkan bu iddialara yalan bile demedi, tek kelime etmedi. Biz en azından bugün kendisinden iddialara yanıt vermesini, yalansa yalanlamasını istiyoruz" dedi.







"Burada bunu dile getiren ne kazanacak"







Bütçe oylamasının ardından teşekkür etmek üzere kürsüye yeniden çıkan Topbaş, kendisi ve ailesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.







Topbaş, "Bütçe konuşulurken farklı atmosferlerde gezmek, uzay çapında yaşamak gibi bir şey. Defalarca söylendiği, basına yansıdığı halde, halen -eski tabirle 'temcit pilavı' gibi- siyaset ürettiğini zannetmek farklı bir şey. Cevap verilmez bile. Ben yakınlarımla ilgili konu geldiğinde açık ve net olarak Hz.Muhammed'in "Hırsızlık yapan, kızım Hz.Fatıma da olsa, yine elini keserim' dediğini ifade ettim. Diğer iddialarla ilgili cevaplar medyada yer tuttu. Burada bunu dile getiren ne kazanacak. Kadir Topbaş'ın milletin gözündeki yerini aşağı çekemezsiniz. Bu millet inandığı ve güvendiği için İstanbul'da 3 dönemdir görev yapıyorum" dedi. CHP'nin siyaset çizgisini eleştiren Topbaş, "Bir yerlere gelmek için başkalarını karalamak yerine kendinizi sevdirmeye çalışınız. Cumhuriyet Halk Partisi, kendinizi sevdirmeye çalışın" ifadelerini kullandı.







"Burada konuşarak yargıyı etkilemek mi istiyorsunuz' diye sorarlar"







Kendisine yönelik ithamlarla bir yere varılamayacağını söyleyen Topbaş "Kadir Topbaş'ın bu şehre maliyeti sıfırdır. Bunu herkes biliyor. Hiçbir şey yapışmaz bize, üzerimizde iz bırakmaz. Hamdolsun. Biz kendimizi biliyoruz, İstanbullular da bizi biliyor" dedi.







Yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Topbaş, "Benim ailemle ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargıya intikal etmiş konularda hassasiyet gösterip, bağımsız yargıya saygı göstermek lazım. 'Burada konuşarak yargıyı etkilemek mi istiyorsunuz' diye sorarlar insana. Yargı mı etkilensin" dedi. Topbaş sözlerini "Gururla mutlulukla söyleyeceğim: Rabbim bana bu ülkeye, bu şehre hizmete fırsat verdi. Ve ben adeta bir ibaret gibi gördüğüm bu işi onurla yapmaktayım" diyerek sözlerini noktaladı.







kaynak:sonhaber