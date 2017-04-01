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FETÖ'DEN TAHLİYE OLAN 8 KİŞİYE İTİRAZ, 13 KİŞİYE YENİ GÖZALTI KARARI


FETÖ'DEN TAHLİYE OLAN 8 KİŞİYE İTİRAZ, 13 KİŞİYE YENİ GÖZALTI KARARI
Tarih : 01 Nisan 2017, 13:42
Puan Ver : Fetö'den Tahliye Olan 8 Kişiye İtiraz, 13 Kişiye Yeni Gözaltı Kararı(9/10)10


Ayrıca 25 Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı bugün tahliye kararı verilen 21 kişiden 8'i hakkında bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu 8 kişinin yakalanmasına karar verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik 26'sı tutuklu 29 sanık hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti bugün, aralarında şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Savcılık bir üst mahkemeye başvurarak, tahliye kararı verilen sanıklardan; Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal ve Muhammed Said Kuloğlu hakkında itirazda bulundu. İtirazı kabul eden bir üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu 8 sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.



 



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