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FETÖ'den kayyum atanan şirketin çalınan parası bulundu

FETÖ'DEN KAYYUM ATANAN ŞİRKETİN ÇALINAN PARASI BULUNDU

Gaziantep'teki FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atandıktan sonra TMSF'ye devredilen Naksan Holding'in tahsilat kurye aracından çalınan 130 bin lira ve 230 bin dolar bulundu.

Tarih : 15 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Fetö'den Kayyum Atanan Şirketin Çalınan Parası Bulundu(8/10)4

Naksan Plastik firmasının kuryesi İbrahim K., geçen 6 Aralık'ta, öğle saatlerinde ödeme yapmak için Karagöz Caddesi'ndeki bir banka şubesine gitti. İddiaya ilişkin İbrahim K., otoparka bıraktığı aracın yanına döndüğünde, araçta bulunan 130 bin lira ve 230 bin doların çalındığını fark etti.

KURYE TUTUKLANMIŞTI

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma yapan polis, kurye İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K. tutuklanırken, verdiği ifadelerle yola çıkan polisler, yaptıkları çalışmayla çalınan 130 ile 230 bin doları buldu. Para, şirkete teslim edildi.

Naksan Holding'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, polise teşekkür edilirken, paranın teslim alındığı belirtildi. Paranın nasıl bulunduğuyla ilgili açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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