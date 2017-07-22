FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ KOMİSER YARDIMCISI YÜZLERCE KAÇAK TELEFONLA YAKALANDI
Mardin'in Midyat ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen eski komiser yardımcısının kullandığı otomobilde, 250 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Mardin'de Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS
Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı.
ESKİDEN DE KAÇAKÇILIK ŞUBEDE GÖREVLİYMİŞ
Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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