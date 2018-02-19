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FETÖ'den gözaltına alındı! Boydak Ailesi mensupları tahliye edildi

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI! BOYDAK AİLESİ MENSUPLARI TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Boydak ailesine mensup 5 kişiden 1'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alındı! Boydak Ailesi Mensupları Tahliye Edildi(8/10)4

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, Y.B, İ.B. ve M.E.B. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.B. tutuklandı, Y.B, İ.B. ve M.E.B. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

BOYDAK AİLESİNDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Boydak ailesi mensubu 7 kişiden S.B, A.B. ve M.B, dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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