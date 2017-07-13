FETÖ'den Gözaltına Alınan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

EVİNDEN FETULLAH KARABİBER ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Avcı, Bağcılar'daki evinde gözaltına alındı. Polis tarafından evde yapılan arama sırasında kaçan bir kişi ise kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan kişinin kendini Hasan Aslan olarak tanıttığı ancak yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi soruşturmasında firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber olduğu tespit edildi. Karabiber'in 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ALİ AVCI KİMDİR?

Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni Ali Avcı, 28 Ocak 1981 yılında doğdu. Aslen Adıyamanlı olan Ali Avcı, doktora mezunudur. İlk kez 2010 yapımı Eşrefpaşalılar filmiyle adını duyuran Ali Avcı'nın Hop Dedik: Deli Dumrul, Dursun Çavuş ve Size Deniz Getireceğim, gibi yapımlarda imzası bulunuyor.

Kaynak: haberinburada