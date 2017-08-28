Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çatkıç buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ına sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çatkıç, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Çatkıç tutuklandı. İtirafçı olan bir şüphelinin ifadesinde Çatkıç'ın ismini verdiği iddia edilmişti.

BANK ASYA'YA 1 MİLYON DOLAR

Çatkıç'ın 2014 yılında Bank Asya'ya 1 milyon dolar yatırdığı ve bu hesap üzerinden para yatırıp çektiği, hesabı aktif olarak kullandığı tespit edildi.

Kaynak: haberinburada