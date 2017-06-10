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fetö'den gözaltına alınan kaymakam tutuklandı

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KAYMAKAM TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tunceli'nin Hozat ilçesi eski kaymakamı Bekir Demir tutuklandı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:05
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan Kaymakam Tutuklandı(7/10)9


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önceki gün KHK ile meslekten ihraç edilen eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, KHK ile ihraç edilen eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir, gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

 



 



kaynak:sabah








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