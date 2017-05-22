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FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 7 ESKİ MALİYE MÜFETTİŞİ ...


FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN 7 ESKİ MALİYE MÜFETTİŞİ ...
Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:09
Puan Ver : Fetö'den Gözaltına Alınan 7 Eski Maliye Müfettişi ...(9/10)10


SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği FÖTÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve mesleklerinden ihraç edilen 1'i kadın 7 maliye müfettişi adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 5 gün önce Samsun merkezli Ankara, Çorum ve Ordu'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen eski maliye müfettişleri Mahmut T. E., Mustafa G., Belgin E., Selçuk K., Burak B., İskender B. ve Ferda D. Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçen dijital verilere el kondu. Şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada bir bölümünün örgüt üyelerinin cep telefonlarında şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğünde 5 gün boyunca sorgulanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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