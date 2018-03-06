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FETÖ'den aranıyordu! Gıda devinin patronu 1 milyon TL'ye serbest kaldı

FETÖ'DEN ARANIYORDU! GIDA DEVİNİN PATRONU 1 MİLYON TL'YE SERBEST KALDI

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Cumartesi günü teslim olan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Fetö'den Aranıyordu! Gıda Devinin Patronu 1 Milyon Tl'ye Serbest Kaldı(9/10)5

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Birliğin Başkanı Zekeriya Mete ile Genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç tutuklanmıştı. Ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı.

1 MİLYON LİRA KEFALETLE SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan ve adreslerinde bulunamayan Kadiroğlu geçtiğimiz Cumartesi günü atan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ünlü çikolata şirketinin patronu, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemede, avukatları aracılığIyla kefalet talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme 1 milyon lira kefalet ve yurt dışı çıkış yasağı koyarak adlı kontrol şartıyla Kadiroğlu'nu serbest bıraktı. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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