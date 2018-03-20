FETÖ'DEN ARANIYORDU! ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ 'GAYBUBET' EVİNDE YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Yıldız, FETÖ'nün "gaybubet" evinde yakalandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, FETÖ'nün "gaybubet" evinde yakalandı.
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, FETÖ'NÜN GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI
Başkent'te, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız'ın Ankara'da olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde Halil Turgut Yıldız'ın Çankaya ilçesinde bir evde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu Yıldız, FETÖ'nün "gaybubet" evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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