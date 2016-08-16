FETÖ, kazanamadığı ve örgüt için engel gördüğü kamu personelini “30 bin lira maaş” gibi cazip tekliflerle özel sektöre davet ettirerek uzaklaştırmaya çalışmış.



Terör örgütü'nün FETÖ'nün kendi mensuplarını kilit noktalara getirmek için uyguladığı taktiklerin haddi hesabı yok. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kritik yerleri nasıl ele geçirdiği konusunda uyguladığı ilginç taktikler ortaya çıktı. Yenişafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre kazanamadığı bürokratı özel sektöre davet ettirme tuzağına başvuran FETÖ, kamuda yüksek lisans için 2 yıllığına görevli olarak ABD ve Avrupa ülkelerine gönderilen bürokratlar önce oradaki FETÖ'cü diğer bürokratlarla markaja almış.