FETÖ'CÜYE ÖDÜL VEREN AKPM'YE TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: BU İHANETTİR
Dışişleri Bakanlığı, Vclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün FETÖ'den tutuklu Murat Arslan'a verilmesi ile ilgili, "Bu, insan hakları idealine ihanettir" açıklaması yaptı.
Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) FETÖ'den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan'a Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü vermesine Türkiye'den tepki verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"SON DERECE YANLIŞTIR, KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütünün üyesi bir kişiye verilmiş olması son derece yanlıştır ve kabul edilemez.
"AKPM'NİN İNANDIRICILIĞINA DARBE VURULMUŞTUR"
Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin koruyucusu bir örgütün çatısı altında böyle bir hataya düşülmesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin inandırıcılığına ciddi bir darbe teşkil etmiştir.
"İNSAN HAKLARI İDEALİNE İHANETTİR"
Yargı süreci devam eden bir konuda, bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Böyle bir yaklaşım terörü destekleyen çevrelere yardımcı olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır. Bu tür siyasi girişimlere AKPM'nin alet edilmesinden derin teessür duyuyoruz.
ÖDÜL, FETÖ TUTUKLUSU MURAT ARSLAN'A VERİLMİŞTİ
AKPM, insan haklarının savunulması alanında üstün hizmet gösteren ve 2013'ten bu yana verilen Vaclav Havel Ödülü'nü, darbe girişimi sonrasında kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin FETÖ/PDY'den tutuklu eski Başkanı Murat Arslan'a verdi.
Kaynak: haberinburada
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