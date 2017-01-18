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FETÖ'CÜNÜN DEPOSUNDA ASKERİ HARİTALARIN OLDUĞU KİTAP BULUNDU


FETÖ'CÜNÜN DEPOSUNDA ASKERİ HARİTALARIN OLDUĞU KİTAP BULUNDU
Tarih : 18 Ocak 2017, 16:34
Puan Ver : Fetö'cünün Deposunda Askeri Haritaların Olduğu Kitap Bulundu(10/10)7


Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılmadan önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yayım yapan Yeni Emek gazetesinin imtiyaz sahibi, tutuklu E.C'nin Kırklareli'ndeki bir depoda, örgüte ait dokümanlar sakladığı bilgisine ulaştı.



Polis ekiplerince, E.C'nin İstiklal Caddesi'ndeki deposunda yapılan aramada, askeri bölgelere ait harita bilgilerinin yer aldığı kitapla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait yaklaşık 150 kitap ve kaset bulundu.



Harita bilgileri içeren kitabın incelenmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








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