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Fetö'cülerin Yeni Üssü Latin Amerika! Vizesiz Gidebiliyorlar
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FETÖ'CÜLERİN YENİ ÜSSÜ LATİN AMERİKA! VİZESİZ GİDEBİLİYORLAR


FETÖ'cülerin Yeni Üssü Latin Amerika! Vizesiz Gidebiliyorlar
Tarih : 28 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Fetö'cülerin Yeni Üssü Latin Amerika! Vizesiz Gidebiliyorlar(9/10)5

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Kolombiya Koordinatörü ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurtdışına kaçan mensuplarının Latin Amerika'yı yeniden 'yapılanma üssü' olarak kullandığını ileri sürdü. Mehmet Özkan, "Kaybolmak, kendilerini unutturmak için özellikle Latin Amerika'yı üs olarak seçiyorlar" dedi.

BREZİLYA VE ARJANTİN

FETÖ'nün Latin Amerika'da gizli bir yapılanma içinde olduğunu ifade eden Özkan, örgütün Brezilya ve Arjantin'de çok güçlü olduğunu, Kolombiya'da ise güçlenmeye çalıştığını anlattı. Türkiye'den çok sayıda FETÖ üyesinin Güney Amerika'ya kaçmayı tercih ettiğini belirten Özkan, örgütün bu bölgeyi yeniden yapılanma için 'üs' olarak kullandığını iddia etti. Özkan, "Gözlerden uzak durma, kaybolma, kendini unutturma ve bir sonraki hamle ve planları için yeniden yapılanıyorlar. Bu yapılanma biraz daha gizli bir şekilde yapılıyor. Örgütlenmeden çok yeniden toparlanma ya da duruma göre konum alma da diyebiliriz" görüşünü ifade etti.

SIĞINMA HAKKI İSTEDİLER

Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne başvurarak sığınma hakkı istediğine dair kendilerine birtakım bilgilerin ulaştığını aktaran Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Latin Amerika Türk pasaportunun geçerli olduğu bir bölge ve vizeye ihtiyaçları yok. Buradan ABD'ye geçiş için de vizeye ihtiyaçları yok. Örgüt üyelerinin bir kısmı geldikleri ülkede kalırken bir kısmı da buradan ABD'ye geçiyor. Bir anlamda burayı bir durak gibi kullanıyorlar. Burada çok rahatlar, çünkü onları takip edecek çok fazla sayıda Türk yok. Dolayısıyla faaliyetlerini de daha rahat yapıyorlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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