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FETÖ'CÜLERİN KALDIĞI CEZAEVİNDEKİ SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ...


FETÖ'CÜLERİN KALDIĞI CEZAEVİNDEKİ SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ...
Tarih : 17 Nisan 2017, 11:56
Puan Ver : Fetö'cülerin Kaldığı Cezaevindeki Sandıktan Çıkan Sonuç...(8/10)9


Adalet Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan cezaevi yerleşkesinde bulunan F1, F2,  L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına giderek oy  kullandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri  Komutanı Akın Öztürk ile sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi oldukları tespit  edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu F1 ve F2 Nolu cezaevlerinde  çoğunlukta "hayır" oyu çıktı. F1 Nolu Cezaevinde 434 "hayır", 25 "evet" oyu  verildi. Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevinde ise 413 "hayır",  18 "evet" oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi.



 



kaynak:milliyet








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