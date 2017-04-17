FETÖ'CÜLERİN KALDIĞI CEZAEVİNDEKİ SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ...
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan cezaevi yerleşkesinde bulunan F1, F2, L1, L2 ile T Tipi kapalı cezaevlerinde de tutuklular sandık başına giderek oy kullandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu F1 ve F2 Nolu cezaevlerinde çoğunlukta "hayır" oyu çıktı. F1 Nolu Cezaevinde 434 "hayır", 25 "evet" oyu verildi. Bu cezaevinde 6 oy geçersiz sayıldı. F2 Nolu Cezaevinde ise 413 "hayır", 18 "evet" oyu kullanılırken 5 oy da geçersiz kabul edildi.
kaynak:milliyet
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