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Fetö'cülerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetler Cezaevine Ulaştı!
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FETÖ'CÜLERİN GİYECEĞİ TEK TİP KIYAFETLER CEZAEVİNE ULAŞTI!


FETÖ'cülerin giyeceği tek tip kıyafetler cezaevine ulaştı!
Tarih : 15 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Fetö'cülerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetler Cezaevine Ulaştı!(5/10)1

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, il genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili Manisa Adliyesi'nde bilgi verdi. Manisa'da 5 ay içinde 1658 dava açıldığını kaydeden Çiçekli, il genelinde 6 bin 583 FETÖ şüphelisinin bulunduğunu söyledi.

TEK TİP KIYAFETLER HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcısı Çiçekli, FETÖ'den tutuklu bulunanlar için tek tip kıyafet uygulamasında yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini açıkladı. Badem kurusu ve gri renklerdeki kıyafetlerin geldiğine dikkati çeken Çiçekli, "Yönetmelikteki şartlar belirlendiği gün uygulamaya koyacağız. Kimin hangi kıyafeti giyeceği yönetmelikle belirlenecek" dedi. Manisa'da 159 kişinin 'mor beyin' mağduru olduğunu açıklayan Çiçekli, bu kişiler arasında tutuklu bulunmadığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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