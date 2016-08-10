

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle el konularak kamulaştırılan ve adı "15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu İmam hatip Lisesi" olarak değiştirilen eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, gizli bir oda bulunmasının ardından ortaya çıkan sırlar da giderek ilginçleşiyor.



İzmir'in Karabağlar ilçesindeki okuldaki incelemelerini sürdüren İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, binanın beşinci katında bir odada yaptığı araştırmada, elbise dolabının içinde gizli bir düzenek olduğunu belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, dolabın tabanında mekanizmayı çalıştıran ipi çektiklerinde dolabın arka bölümünde, gizli bir odaya geçişi sağlayan kapı açıldı ve oraya çıkan küçük odanın içinde çelik kasa bulundu. Kasaya yapıştırılmış "2800 dolar" ve "3200" yazılı not kağıtları dikkat çekti.