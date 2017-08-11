FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan sanıklar, dışarıdaki taşeronları aracılığıyla eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Tuzla Belediyesi'nin Süleyman Şah Üniversitesi'nde imara aykırı yapılarla ilgili mühürleme kararını yine örgüt üyesi yargı mensupları sayesinde iptal ettiren FETÖ'cüler, iddiaya göre bin liralık dava vekalet ücretini bir başka avukatla tahsil yoluna gitti. Tuzla Belediyesi'nin kapısına dayanan avukatların haciz işlemi, Tuzla Belediyesi yetkilileri tarafından engellendi.

BELEDİYE BAŞKANI DAVA AÇTI

17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ ile ilk mücadeleyi gerçekleştiren kurumlar arasında yer alan Tuzla Belediyesi, 25 Temmuz 2014'te Süleyman Şah Üniversitesi'nin ruhsata aykırı olarak inşa edilen ve projeye aykırı yapılan bölümlerini mühürleyerek bu alanlarda faaliyetine son verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla gerçekleştirilen işlemin ardından üniversitenin avukatları, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle idare mahkemesinde dava açtı.

HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YOK SAYMAYA ÇALIŞTILAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan dönemin FETÖ'cü hakimleri, o dönemde hukukun üstünlüğünü yok sayarak Tuzla Belediyesi'nin kararını iptal etti. Tuzla Belediyesi'nin itirazı yüksek yargıda değerlendirilmesine rağmen, FETÖ'cü avukatlar bu kez de taşeronları ile hukukun üstünlüğünü bir kez daha yok saymaya çalıştı.

"SİZİN GİBİ HAİNLERE BELEDİYENİN ÇÖPÜNÜ BİLE VERMEM"

Tutuklu avukatların vekalet verdiği avukatlar, yüksek yargıda incelemesi süren dava dosyasının idare mahkemesindeki kararını gerekçe göstererek 1000 lira vekalet ücreti için Tuzla Belediyesi'nde haciz işlemi gerçekleştirmek istedi. Kurumun hukuk ve mali hizmetler yetkilileri ile görüşen ve olumsuz yanıt alan FETÖ'cü avukatlar, bu kez Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın makam odasını basarak haciz işleminigerçekleştirmek istedi. Tuzla Belediyesi yetkilileri "Sizin gibi hainlere belediyenin çöpünü bile vermem" diyerek avukat ve yanındakileri geri gönderdi.

TUTANAK TUTULDU

Belediye Başkanının makam odasına zorla girmek isteyen avukat, Tuzla Belediyesi yetkilileri tarafından engellenince devreye bu kez polis girdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve belediye yetkilileri, 1 dolarlık darbecilerin bin liralık avukatının haciz işlemine izin vermedi ve tutanak tutuldu.

Kaynak: haberinburada