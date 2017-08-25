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FETÖ'cülerin Ailelerine Sus Payı Dağıtan Kişi Yakalandı

FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNE SUS PAYI DAĞITAN KİŞİ YAKALANDI

FETÖ'nün Kanada imamının gönderdiği paraları, FETÖ'cülerin ailelerinin konuşmalarını önlemek amacıyla "sus payı" olarak dağıtan kişi yakalandı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Fetö'cülerin Ailelerine Sus Payı Dağıtan Kişi Yakalandı(6/10)2

FETÖ'ye bağlı 'Kanada İmamı'nın ABD üzerinden gönderdiği belirli miktarlardaki paraları, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin ailelerine, konuşmalarını önlemek amacıyla "sus payı" olarak dağıttığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 ay önce İzmir'den gelen emekli devlet memuru M.S'nin, Bursa'daki örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişiden, bir miktar para aldığını ve geri döndüğünü belirledi. Bunun üzerine şüpheli M.S'yi takibe alan ekipler, bu kişinin örgütün Kanada imamı F.A ile sosyal medya üzerinden haberleştiğini tespit etti.

HAFTALIK OLARAK "SUS PAYI" ALDILAR

F.A'nın, bu kişiye, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan veya adli kontrol ile yargılanması devam eden ya da OHAL kapsamında ihraç edilenlere ve bunların ailelerine örgütten kopmamaları ve çözülme olmaması için "sus payı" adı altında haftalık olarak para gönderdiği ortaya çıktı.

M.S'nin de ABD üzerinden gelen bu paraları, F.A tarafından sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla kendisine verilen Türkiye'nin değişik noktalarında yaşayanlara ait hesap numaralarına havale yaptığı öğrenildi.

ABD'den para gönderimi yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan bir banka şubesinde önlem aldı. Ekipler, M.S'yi bankadaki paraları çektiği sırada suçüstü yakaladı.

ÖRGÜTTEN GELEN MESAJLARI DA AKTARIYORMUŞ

Dikkati çekmemesi için ABD'den yapılan para transferlerinin yüklü miktarlarda olmadığı, bazen başka kişilere gönderilen paraları M.S'nin elden alıp yine ülkenin değişik noktalarında yaşayanların hesaplarına aktardığı belirlendi.

OĞLU DA FETÖ'DEN YARGILANIYOR

M.S'nin devlet memuru olan oğlunun da örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunduğu bildirildi. M.S'nin, ayrıca Kanada imamı tarafından sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen, çöküş aşamasında olan örgütün destekçilerine moral ve motivasyonu artırmak amacıyla hazırlanan mesajları, whatsapp üzerinden örgüt üyelerine ve bunların ailelerine gönderdiği de ortaya çıktı.

SUS PAYI DAĞITAN BAŞKALARI DA OLABİLİR

Bu şekilde örgüt üyelerinin ailelerine para transferi yapan diğer kişilerin olabileceğini değerlendiren ekipler, bu örgüt üyelerinin deşifre edilmesi için soruşturmayı derinleştirirken, M.S'nin bağlantılı bulunduğu kişilere ulaşmaya çalışılıyor.

Suçunu itiraf ettiği bildirilen M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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