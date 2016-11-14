

Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda bazı kamu görevlilerinin evinde ele geçirilen notlarda, gözaltında alındıklarında ya da adliyedeki sorgularında karşılaşabilecekleri sorular ve bu sorulara vermeleri önerilen cevaplar bulundu.FETÖ mensuplarının Bank Asya'da hesap açma, örgütün burs ve bağış toplantılara katılım gibi sorulara "duymadım, görmedim ve bilmiyorum" gibi kısa cevaplarla hazırlandığı belirlendi.



Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda bazı kamu görevlilerinin evinde ele geçirilen notlarda, gözaltında alındıklarında ya da adliyedeki sorgularında karşılaşabilecekleri sorular ile bu sorulara vermeleri önerilen önceden hazırlanmış cevaplar bulundu.







Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında doktorların da bulunduğu bazı sağlık çalışanlarının evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ajanda ve defterlerde, örgüt üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl ifade vereceklerine ilişkin notlar bulundu.Daha önce örgüt üyelerinin ByLock yazışmalarına da yansıyan "tek tip ifade talimatı", Kahramanmaraş'ta ele geçirilen bu notlarla da yeniden gün yüzüne çıktı.







kaynak:milliyet