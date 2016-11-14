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FETÖ'CÜLERE SORGU TALİMATI: DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM


FETÖ'CÜLERE SORGU TALİMATI: DUYMADIM, GÖRMEDİM, BİLMİYORUM
Tarih : 14 Kasım 2016, 13:54
Puan Ver : Fetö'cülere Sorgu Talimatı: Duymadım, Görmedim, Bilmiyorum(5/10)5


Kahramanmaraş'ta, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda bazı kamu görevlilerinin evinde ele geçirilen notlarda, gözaltında alındıklarında ya da adliyedeki sorgularında karşılaşabilecekleri sorular ve bu sorulara vermeleri önerilen cevaplar bulundu.FETÖ mensuplarının Bank Asya'da hesap açma, örgütün burs ve bağış toplantılara katılım gibi sorulara "duymadım, görmedim ve bilmiyorum" gibi kısa cevaplarla hazırlandığı belirlendi.



Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı  Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda bazı kamu görevlilerinin evinde ele  geçirilen notlarda, gözaltında alındıklarında ya da adliyedeki sorgularında  karşılaşabilecekleri sorular ile bu sorulara vermeleri önerilen önceden  hazırlanmış cevaplar bulundu.



 Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında doktorların da  bulunduğu bazı sağlık çalışanlarının evinde yapılan aramalarda ele geçirilen  ajanda ve defterlerde, örgüt üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl ifade  vereceklerine ilişkin notlar bulundu.Daha önce örgüt üyelerinin ByLock yazışmalarına da yansıyan "tek tip  ifade talimatı", Kahramanmaraş'ta ele geçirilen bu notlarla da yeniden gün yüzüne  çıktı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fetö  Cülere  Sorgu  Talimatı  Duymadım  Görmedim  Bilmiyorum    haber

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