Fetö'cülere Pembe Oda Yasağı Geldi
Konya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Anne Adayları Çok Dikkatli Olun!
Tff Resmen Duyurdu! Olaylı Derbide İlk Karar
Sarkozy, Mahkemeye Sevk Edildi
Chp'li Türkmen'e Bir Şok Daha!
İş Adamlarından Erdoğan'ın Çağrısına Tam Destek!
Trump İle Erdoğan Telefonda Görüşecek
Afyonkarahisar Merkezli 7 İlde Fetö Operasyonu
Kabil'de İntihar Saldırısı: 20 Ölü
Poşet Dolusu Para Buldu, Sahibini Ararken...
Necati Şaşmaz'ın Fetö Davasında Karar
Kayserispor'dan Fb'ye: Nerede Kalmıştık
Gargara Kullananlara Kötü Haber!
Emekli Promosyonları Ne Zaman Yatırılacak?
Yeni Kimlik Kartını Kaybedenler O Ücreti Ödeyecek!
Aym Chp'nin Başvurusunu Reddetti
İdlib'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Öldü
Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum
Çanakkale'deki Depremler Sürpriz Değil

fetö'cülere pembe oda yasağı geldi

FETÖ'CÜLERE PEMBE ODA YASAĞI GELDİ

FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:06
Puan Ver : Fetö'cülere Pembe Oda Yasağı Geldi(8/10)5


15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan binlerce kişinin, eşleriyle görüşmek amacıyla gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi, “örgütsel görüşme” yapılabileceği ve örgüt faaliyetleri hakkında mesajlaşmaya konu olacağı kaygısıyla reddedildi.



Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de farklı suçlardan 205 bin kişi tutuklandı. 45 bin 500'ü FETÖ, 9 bin 283'ü PKK ve 750'si DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. İnfaz Kanunu uyarınca hakkında terör suçlaması da bulunsa iyi hali olan tutuklulara çeşitli “ödüller” veriliyor. Bu ödüllerden biri de “pembe oda”yı kullanmak.



FETÖ'DEN TUTUKLU EVLİLERE YASAK



İnfaz Kanunu'nun “Ödüllendirme” başlıklı maddesinde 2013 yılında değişiklik yapıldı ve disiplin cezası bulunmayan hükümlülerin cezaevlerinde bulunan “pembe oda”da eş ve aileleriyle özel görüşmesi sağlandı.



Her gün binlerce tutuklu bu uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunuyor. İyi hali değerlendirilen kişiler, en geç 3 ayda bir, en erken ayda 1 kez olmak üzere gardiyan gözetimi ve teknik izleme olmaksızın 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle görüşebiliyor.



Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk kez “pembe oda” taleplerine kısıtlama getirdi ve FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevlerinde bulunan evli tutuklulara “pembe oda” yasağı koydu. Bu kapsamda gelen binlerce talep, “pembe oda”larda yapılması muhtemel “örgütsel” ve “kripto” görüşmeler nedeniyle reddedildi.



‘PEMPE ODA' DİNLENMİYOR



Yasal olarak tutukluların cezaevlerinde eşleriyle yaptıkları görüşmeler dinleniyor. Ancak “pembe oda” içinde yapılan konuşmalar dinlenmiyor ve odada kamera bulunmuyor.



Bu çerçevede olası örgütsel haberleşmenin önüne geçilmesi için böyle bir tedbire başvurulduğu kaydedildi. Uygulamanın darbe kalkışmasının ardından alınan olağanüstü bir tedbir olduğu vurgulandı.



Gardiyan ve teknik takibin bulunmaması nedeniyle, tutukluların bu buluşmalarda örgüt talimatları doğrultusunda mesaj alışverişinde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, bu taleplerin reddedildiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fetö  Cülere  Pembe  Oda  Yasağı  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER