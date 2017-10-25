FETÖ'CÜLERDEN AKIL ALMAZ YÖNTEM: KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU BAVULA KOYDULAR
Gürcistan'a kaçan FETÖ'cü ailenin 14 yaşındaki çocukları valizle Gürcistan'a sokulmak isterken sınır kapısında yakalandı.
Artvin'in Hopa ilçesinde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a sokmaya çalıştığı çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu ve Gürcistan'da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.
VALİZDEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKTI
Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı.ÇOCUĞUN AİLESİ FETÖ FİRARİSİ
İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistan'da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar