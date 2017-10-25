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FETÖ'cülerden akıl almaz yöntem: Küçücük çocuğu bavula koydular

FETÖ'CÜLERDEN AKIL ALMAZ YÖNTEM: KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU BAVULA KOYDULAR

Gürcistan'a kaçan FETÖ'cü ailenin 14 yaşındaki çocukları valizle Gürcistan'a sokulmak isterken sınır kapısında yakalandı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Fetö'cülerden Akıl Almaz Yöntem: Küçücük Çocuğu Bavula Koydular(5/10)1

Artvin'in Hopa ilçesinde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a sokmaya çalıştığı çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu ve Gürcistan'da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

VALİZDEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKTI

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi. Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı.ÇOCUĞUN AİLESİ FETÖ FİRARİSİ

İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi. Çocuğun Gürcistan'da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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