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FETÖ'CÜLER YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI


FETÖ'CÜLER YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
Tarih : 24 Aralık 2016, 09:50
Puan Ver : Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı(8.7/10)10


FETÖ'ye yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı. 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yurtdışına kaçmak isteyen şüpheliler de amaçlarına ulaşamadı.

KAYSERİ: Talas ilçesinde toplantı halindeyken yakalanan ve FETÖ'nün Kayseri'ye vekil imam olarak atadığı belirlenen Adıyaman il imamı Habib Bıçakçı tutuklandı.



 



kaynak:sabah








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