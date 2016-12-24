FETÖ'CÜLER YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI
FETÖ'ye yönelik yurt genelinde devam eden operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı. 117 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda yurtdışına kaçmak isteyen şüpheliler de amaçlarına ulaşamadı.
KAYSERİ: Talas ilçesinde toplantı halindeyken yakalanan ve FETÖ'nün Kayseri'ye vekil imam olarak atadığı belirlenen Adıyaman il imamı Habib Bıçakçı tutuklandı.
kaynak:sabah
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