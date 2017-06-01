

Partili Cumhurbaşkanı sıfatıyla AK Parti'nin TBMM Grubu'nda ilk konuşmasını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ davaları kapsamında yurtdışına kaçan veya ülke dışında bulunanlara yönelik, “Vatandaşlıktan çıkarılacaklar” ifadesi, gözleri bu kritik sürece çevirdi.







15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik yargı sürecinde yurtdışındaki bazı şüpheliler ülkeye dönmedi, bazıları da yurtdışına kaçtı. İfadeleri alınamayan bu durumdaki şüpheliler ile ilgili 6 Ocak'ta 680 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle (KHK) düzenleme yapıldı. KHK'da, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmalarının yolu açıldı.







kaynak:milliyet