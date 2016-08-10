FETÖCÜLER FÜZE RAMPALARIYLA İLETİŞİM SAĞLAMAYI PLANLADI
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, darbe girişimi sırasında Polatlı'dan Ankara'ya getirmek istedikleri füze rampalarında bulunan iletişim sistemi ile kesilen iletişimi sağlamayı planladığı belirlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, darbe girişimi sırasında Polatlı'dan Ankara'ya getirmek istedikleri füze rampalarında bulunan iletişim sistemi ile kesilen iletişimi sağlamayı planladığı belirlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Polatlı'dan Ankara'ya getirmek istedikleri füze rampaları ile kesilen askeri iletişimi sağlamayı amaçladıkları ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi Polatlı'da kendisini sıkıyönetim komutanı ilan eden 58. Topçu ve Füze Eski Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün ifadesinde; füze rampalarının Ankara'yı vurmaya gitmediğini, sadece askeri iletişimi sağlamak için yola çıktığını söylediği belirtildi.
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