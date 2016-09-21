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FETÖ'CÜLER DENİZDEN KAÇTI


FETÖ'CÜLER DENİZDEN KAÇTI
Tarih : 21 Eylül 2016, 17:30
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Edinilen bilgiye göre, iki erkek, iki kadın ve altı çocuktan oluşan grubun, ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları için gözaltına alındığı belirtildi. Ege kıyılarından bir botla kaçtıkları kaydedilen gruptaki yetişkinlerin, Türkiye'de "siyasi görüşlerinden dolayı" yargılandıklarını savunarak sığınma talebinde bulunmak istedikleri kaydedildi. Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin yanı sıra Dedeağaç'a 4 ve yine Rodos'a 3 olmak üzere 7 sivil Ağustos ayında Yunanistan'a kaçmıştı. Söz konusu kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları tahmin ediliyor.








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