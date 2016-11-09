

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan savcının, 15 Temmuz'dan 2 gün önce İstanbul'da görevli bir hakimi telefonla arayarak, "Seninle hesaplaşma vaktine az kaldı, cezaevindeki yerini bile ayırdık." diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul'da görevli bir hakim tanık olarak dinlendi.







Hakim, darbe girişiminin ardından Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Denizli Cumhuriyet Savcısı Selahattin Piştav'ın 13 Temmuz'da kendisini telefonla aradığını ve "Seninle hesaplaşma vaktine az kaldı, cezaevindeki yerini bile ayırdık." sözlerini sarf ettiğini belirtti. Hakimin beyanları, soruşturma dosyasına eklendi.







Selahattin Piştav'ın darbe girişiminden önce Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak 6-16 Temmuz'da yıllık iznini yurt dışında geçirmek için talepte bulunduğu, talebi değerlendiren HSYK'nın Piştav'a izin verdiği öğrenildi.







Ailesini Türkiye'de bırakarak 6 Temmuz'da tek başına yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında olduğu tespit edilen Piştav'ın, 17-25 Aralık 2013 sürecinde Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığı, bu süreçle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.







- Denizli'deki soruşturma







FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Serdar İnan, Denizli Cumhuriyet Savcısı Özlem İlhan Uzunca, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı Ufuk Serli, Çal Hakimi Akın Karasu, Çameli Hakimi Murat Deveci ve Tavas Hakimi Muhteşem Özyılmaz tutuklanmıştı. Çivril Hakimi Gülşen Altunbuçak Aktürk, Çivril Cumhuriyet Savcısı Serkan Aktürk ve Acıpayam Hakimi Songül Serli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.







Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve meslekten ihraç edilen Denizli Hakimi Dündar Örsdemir'in de firari olduğu belirtildi.







kaynak:habertürk