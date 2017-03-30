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FETÖ'CÜ REKTÖR VE YARDIMCILARI İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU


FETÖ'CÜ REKTÖR VE YARDIMCILARI İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Tarih : 30 Mart 2017, 17:06
Puan Ver : Fetö'cü Rektör Ve Yardımcıları İçin İstenen Cezalar Belli Oldu(8/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



 



kaynak:sabah








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