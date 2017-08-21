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FETÖ'cü Naksan Holding, Kayyum Atanmadan Önce Şirketin İçini Boşaltmış

FETÖ'CÜ NAKSAN HOLDİNG, KAYYUM ATANMADAN ÖNCE ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTMIŞ

FETÖ'nün para kasası Naksan Holding'in eski sahipleri Nakıboğlu ailesi, kayyumdan önce şirketin taşınmazlarını satarak holdingin içini boşaltmış. Aile, bu yolla 22 milyon doları buhar etmiş.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Fetö'cü Naksan Holding, Kayyum Atanmadan Önce Şirketin İçini Boşaltmış(5/10)1

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) ilişkin soruşturmada örgütün sözde para kasası Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner ve kardeşi Osman Nakıboğlu'nun kayyum atanmadan önce holdingin içini nasıl boşulttıkları tespit edildi. 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Cahit Nakıboğlu ve ailesinin, 51 şirketin bağlı olduğu holdingin içini nasıl boşalttıkları birer birer anlatıldı.

PARÇA PARÇA AKTARDILAR

Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki işyeri, konut, işhanı gibi taşınmazları satarak parayı parça parça Osman Nakıboğlu'na aktardığına dikkat çekilen iddianamede, bu miktarın da yaklaşık 22 milyon dolar olduğu, böylelikle sanıkların muhtemel kayyum atanmasından önce holdingin içini boşalttığı bilgisine yer verildi. Soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıl önce kayyum atanan Naksan Holding'in ortak ve yöneticisi 25 sanığın, "silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep eden iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

KARDEŞ ABD'YE KAÇTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve vergi müfettişleri bilirkişi raporlarının da yer aldığı 628 sayfalık iddianamede, cezalandırılması istenen sanıklar arasında Naksan Holding eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit Nakıboğlu ile oğlu tutuklu sanık Taner Nakıboğlu ve ABD'de yaşayan kardeşi firari sanık Osman Nakıboğlu da yer alıyor.

ELEBAŞI GÜLEN, NAKIBOĞLU AİLESİNİN EVİNDE KALMIŞ

İddianamede, İstanbul'da faaliyet gösteren örgüte ait bir firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Abdullah Nakıboğlu'nun da bir yıl önce mal varlığını satarak elde ettiği nakit parayı, örgütün talimatı doğrultusunda Afrika'daki bir ülkeye aktardığı ve bu ülkede örgütün mali-finans ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Nakıboğlu ailesinin fertlerinin, Gaziantep'teki FETÖ/PDY ile ilişkisi nedeniyle kapatılan bazı derneklerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü veya yönetiminde yer aldığı kaydedilen iddianamede, 1998'de hakkında yakalama kararı çıkarılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, Suriye üzerinden Gaziantep'e geldiği ve Nakıboğlu ailesinin evinde kaldığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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